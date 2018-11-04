24 ساعة تأجيل تؤجج نار الصراع بين ملال ومدوار..!

رؤساء الأندية منقسمون بين مؤيد ومعارض لرئيس الرابطة

فتح رئيس شبيبة القبائل ملال النار على رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار بسبب 24 ساعة فقط تأجيل لقاء سيجمع بين الكناري والمسامعية، حيث صرح رئيس الكناري أنه لن يقبل بهذا التأجيل متهما رئيس الرابطة بأنه يسعى لخدمة مصالح أطراف على حساب أطراف أخرى، وهو ما جعل مدوار يستاء من مثل هذه التصريحات خاصة وأن الأمر بالنسبة له لا يتعدى المجال التنظيمي والسهر على راحة الجميع من دون التفرقة بين ناد وآخر.

ملال توعّد بعدم إجراء اللقاء واستدعى رؤساء الأندية لسحب الثقة من مدوار

تعنت رئيس شبيبة القبائل ملال دفعه لإطلاق تهديدات بعدم إجراء المباراة في الموعد الجديد الذي حددته هيئة مدوار، أي بعد موعده الأول بـ24 ساعة فقط، وهو ما قد يعرض الشبيبة لعقوبة قاسية تصل لحد خصم ثلاث نقاط، مع غرامة مالية لخزينة الفريق، خاصة وأن ملال لم يتوقف عند حد التهديد بمقاطعة المباراة، بل أنه أرسل الدعوات لرؤساء الأندية الأخرى من أجل عقد اجتماع طارئ واستثنائي قصد سحب البساط من تحت رئيس الرابطة الوطنية المحترفة عبد الكريم مدوار.

مواقف متباينة لرؤساء الأندية وملال سيكون في موقف حرج

أظهر العديد من رؤساء الأندية مساندتهم المطلقة لرئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار بتصريحات مختلفة، وحتى من خلال عدم ردهم على مراسلة إدارة شبيبة القبائل، التي دعتهم لاجتماع طارئ، فماعدا الأندية التي كانت لديها مشاكل مع بداية الموسم مع الرابطة فإن باقي الفرق الأخرى ستختار موقف الحيادية، وهو ما سيخدم مصلحة رئيس لايصو السابق، بالإضافة إلى إعلان بعض الرؤساء عن دعمهم لمدوار في شاكلة رئيس اتحاد عنابة، الناطق الرسمي لمولودية العاصمة وأكيد إدارة اتحاد العاصمة التي تعتبر طرفا خفيا في القضية، يذكر أن ملال راسل كل الأندية بمن فيها إدارة الشلف لحضور اجتماع اليوم بفندق برج الكيفان.

قاسي السعيد أكد أنه لن يحضر أي اجتماع غير رسمي

من بين الأطراف التي اختارت موقف الحيادية والذي من دون شك يخدم مصلحة رئيس الرابطة مدوار، كان الناطق الرسمي لمولودية العاصمة قاسي السعيد قد صرح علنا بأنه لن يحضر أي اجتماع لا تبرمجه “الفاف” ولا الوزارة ولا أيضا الرابطة الوطنية المحترفة، أي بمفهوم آخر اجتماعا رسميا، ما يعني بأن الإدارة العاصمية لن تكون حاضرة اليوم في فندق “السنونوات” ببرج الكيفان المكان الذي اختاره ملال لعقد الاجتماع الطارئ من أجل سحب الثقة من مدوار.

زعيم يرفض مقترح ملال ويعلن دعمه لمدوار

رفض رئيس فريق اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم جملة وتفصيلا مقترح رئيس فريق شبيبة القبائل القاضي بعقد اجتماع مع رؤساء الرابطتين الأولى والثانية اليوم بأحد الفنادق بالعاصمة، لسحب الثقة من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الحالي عبد الكريم مدوار، حيث كشف الرجل الأول في الإدارة العنابية رفضه التام لهذا المقترح أو الدخول في أي صراعات مع رئيس الرابطة الحالي، مؤكدا في ذات السياق أنه يركز على عمله مع فريقه الذي ينتظره تنقل صعب هذا الأربعاء إلى مقرة لمواجهة النجم المحلي ضمن مباريات الجولة الـ 13 للمحترف الثاني موبيليس.

نشر تغريدة مساندة لرئيس الرابطة

نشر رئيس فريق اتحاد عنابة صبيحة أمس عبر صفحته على الفايس بوك دعمه الكامل والتام لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الحالي عبد الكريم مدوار، مؤكدا أن هذا الرجل يقوم بعمل كبير على رئيس الرابطة، خصوصا أنه انتخب مؤخرا على رأس هذه الهيئة الكروية، مطالبا الجميع بضرورة مساندته حتى يتمكن من تجسيد مشروعه على رأس الرابطة.

محمد دحوي

مرتبط