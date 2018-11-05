“التوانسة” يتهمون عبيد شارف بتلقي 4 ملايير رشوة وحديث عن معاقبته من الكاف :

لا يزال مسلسل الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف متواصلا لدى الأشقاء التونسيين، الذين لم يتقبلوا تلك الخسارة القاسية التي تلقاها ناديهم الترجي على يد الأهلي المصري في مباراة ذهاب كأس رابطة أبطال إفريقيا للأندية، حيث حقق الفراعنة فوزا ثقيلا على حساب الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف كاملة مقابل هدف واحد، وهما الأهداف التي سجلت منها ضربتي جزاء مشكوك في أمرهما ما جعل الحكم الجزائري في قفص الاتهام.

الإدارة التونسية اشتكت عبيد شارف لـ”الكاف”

أقدمت إدارة نادي الترجي التونسي على مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ببرقية تظلم ضد الحكم الجزائري عبيد شارف، الذي حسبها تعمد الإعلان عن ضربتي الجزاء رغم أنه عاد لتقنية “الفار” غير أن ذلك لم يمنعه من العدول عن قراره الذي اتخذه عندما أعلن عن صحة ضربتي الجزاء لصالح الأهلي المصري.

..حتى الاتحادية التونسية أيضا دونت تقريرا أسودَ

من جانبها دوّنت الاتحادية التونسية لكرة القدم تقريرا أسودَ عن الحكم الجزائري عبيد شارف، وهو التقرير الذي أرسلته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل معاقبة الحكم الجزائري، مدعمة بذلك تقرير إدارة النادي المظلوم حسب الأشقاء التونسيين الذين مازالوا يصرون على الذهاب بعيدا مع عبيد شارف حتى يعاقب عقابا شديدا بسبب أخطائه التحكيمية التي سقط فيها خلال المباراة.

التقرير تضمن قرصا يوضح أخطاء الحكم الجزائري

أفصحت مصادر مقربة من الإدارة التونسية التي قامت برفع تقرير أسود ضد الحكم الجزائري عبيد شارف، أنها أرفقت ضمن مراسلتها لـ”الكاف” قرصا مضغوطا يحمل العديد من الأخطاء التي ارتكبها عبيد شارف في اللقاء وليس ضربتي الجزاء فحسب، وهذا حتى يعاقب الحكم الجزائري وتثبت إدانته بمساعدة الضيوف من الأهلي المصري لتحقيق الفوز في تلك المباراة.

بعض الصحف تحدثت عن رشوة تلقاها عبيد شارف

لم يتوقف الأشقاء التونسيون عند حد اتهام الحكم الجزائري عبيد شارف بتسهيل مهمة الضيوف من الأهلي المصري، في مباراة ذهاب كأس رابطة أبطال إفريقيا فحسب، بل أن بعض المواقع لصحف رسمية راحت لأبعد من ذلك، حيث نشرت وثيقة تزعم أنها صحيحة وتتضمن اتفاق الحكم الجزائري مع إدارة الأهلي المصري لتسهيل مهمة الأهلاوية مقابل مبلغ مالي معتبر قدّره موقع “حنبعل آف آم” بحوالي 200 ألف دولار أي ما يعادل حوالي الـ4 ملايير سنتيم بالعملة الجزائرية.

“فرانس فوتبول” استغلت الفرصة للتهجم على الحكم الجزائري

يبدو أن “فرانس فوتبول” الفرنسية باتت مهتمة أكثر حتى من الصحافة الوطنية بكل ما يتعلق بالرياضة الجزائرية سواء داخل أو خارج الوطن، حيث كانت خلال الأيام القليلة الماضية قد تطرقت لموضوع الرشوة التي زعمت وجودها في البطولة الجزائرية المحترفة وعملية الكواليس التي تحدد نتائج لقاءات البطولة الوطنية، لتعود مجددا ذات الجريدة للحديث عن الأخطاء التي سقط فيها عبيد شارف خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي والتي وصفتها بالفضيحة التحكيمية.

أكدت أن الحكم تعمد هزم أصحاب الأرض

التقرير الذي جاءت به الجريدة الفرنسية “فرانس فوتبول” حول الأداء التحكيمي لعبيد شارف كان يميل لنوع كبير من الفتنة، خاصة وأنها أكدت تعمد الحكم الجزائري لهزم الترجي التونسي فوق أرضية ملعبه وتقديم خدمة جليلة للضيوف من الأهلي المصري.

عبيد شارف أغلق هاتفه ويمر بفترة عصيبة

مباشرة بعد عودته لأرض الوطن، قام الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف المعروف في الساحة الرياضية الجزائرية بنزاهته الكبيرة بغلق هاتفه الجوال، وانطوى على نفسه، وذلك من شدة التأثر بالانتقادات اللاذعة التي تأتيه في كل مرة من جهات مسؤولة حتى خارج التراب التونسي، يذكر أن الحكم الدولي الجزائري لم يسبق له أن عاش مثل هذه الظروف من قبل خاصة وأنه يعرف بنزاهته الكبيرة داخل وخارج الملاعب الجزائرية.

محمد دحوي

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