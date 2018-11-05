بنعطية يفتح باب الرحيل من جوفنتوس :

عبر المغربي مهدي بنعطية، لاعب جوفنتوس الإيطالي، عن انزعاجه من الغياب عن التشكيل الأساسي للفريق، منذ انطلاق الموسم.

وقال بنعطية، في تصريحات أبرزها موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي: “أعلم أنه من الصعب إيجاد مكان في التشكيل الأساسي مع وجود 5 مدافعين من أصحاب الجودة العالية”.

وأضاف: “ليس من الجيد أن أنتظر الفرصة للعب في وقت آخر، أريد أن أكون في الملعب مرة على الأقل في الأسبوع وإلا فإنه لن تكون لدي الاستمرارية بجانب أنني لن أتمكن من تقديم أفضل ما لدي”.

وأتم بن عطية “أنا متاح ولا أريد الرحيل، أما في جانفي سنرى ما إذا كان أليغري لا يزال يريدني”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة فريق أولمبيك مارسيليا في التعاقد مع بنعطية خلال الموسم الحالي.