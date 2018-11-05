بن رحمة يتوهج ويتلقى الإشادة :

قدم لاعب الخضر ونادي برنتفورد محمد السعيد بن رحمة واحدا من أحسن مستوياته منذ انتقاله لناديه الجديد برنتفورد بداية الموسم الحالي، بن رحمة شارك أساسيا في لقاء ميلول الذي جرى عشية السبت ولعب فيه 82 دقيقة وقدم فيه المستوى الأعلى بين كل أقرانه، حيث أشاد الإعلام المقرب من النادي كثيرا ببن رحمة حتى أنه نصبه رجل اللقاء ومنحه التقييم الأعلى 9 من 10، تقيم مثل هذا يقدم عادة للاعبين الذين ساهموا في الفوز سواء بالتسجيل أو بالتمرير، لكن بن رحمة تحصل عليه من دون أن يفعل أيا من الأمرين، حيث وصف بالسم القاتل على الجهة اليسرى بعد أن خلق كما هائلا من الفرص التي أهدر أغلبها أمام المرمى، ويقدم بن رحمة مستوى ثابت منذ انتقاله لبرينتفورد، لكن الناخب الوطني لم يسمح له لحد الآن بدخول مجموعة الخضر، على أمل ألا يكون ذلك بعيدا، ولما لا نراه قبل نهائيات كان الكاميرون التي ستقام الصيف المقبل.

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