بن طالب يختار أحسن لاعب في شالك :

قدم لاعب الخضر ونادي شالك 04 نبيل بن طالب مستوى كبير آخر في لقاءات فريقه محليا وأوربيا وآخرها ضد نادي هانوفر الذي أقيم يوم السبت وانتهى بفوز شالك بثلاثية مقابل هدف وحيد، نبيل كان الأحسن في اللقاء وحصل على تقييم جد عال من موقع “سوفا سكور” المختص بالإحصائيات وصل لثمانية من عشرة، الجزائري تحكم في وسط الميدان باقتدار وكان وراء بناء عديد الهجمات لفريقه، ليس هذا وحسب بل كان وراء افتتاح باب التسجيل عن طريق ركلة جزاء، نبيل وعطفا على التقييم الذي حصل عليه نال أيضا شرف جائزة “رجل اللقاء” الشرفية في انتظار ما إذا كان ذلك سيسمح له هدا التقييم العالي بدخول التشكيل المثالي للجولة الذي سيصدر اليوم الاثنين.

نبيل ثّمن الفوز المحقق ضد هانوفر

كان لاعب الخضر قد عبر عن سعادته بالمستوى الكبير الذي ظهر به بمعية بقية زملائه في الفريق، نبيل قال أن الفريق قدم مستوى طيبا مرة أخرى أهداهم فوزا جديدا وحسن وضعهم في سلم الترتيب، مستوى بن طالب المميز سيريح الناخب الوطني جال بلماضي، خاصة أننا على بعد أسبوع واحد من بداية التربص المقبل للخضر، ويقدم بن طالب مستوى متباين بين المنتخب وناديه فهل لطريقة اللعب والتركيبة البشرية علاقة أم أن فعلا بعض لاعبينا لا يؤدون جيدا مع المنتخب فقط وخاصة في أدغال إفريقيا ؟ .

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