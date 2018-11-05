بورتو مازال يملك “الأمل” في تجديد عقد براهيمي :

كشفت صحيفة أبولا الشهيرة أمس الأحد أن إدارة نادي بورتو مازلت تملك “أملا” في تجديد عقد لاعب الخضر ياسين براهيمي، الصحيفة السابقة لم تشر لأي بوادر أو نقاط قوة يمكن أن ترتكز عليها إدارة بورتو، لكنها اكتفت فقط بالتأكيد على إمكانية إبقائه، ومن دون شك فإن إدارة بورتو مازلت تملك بعض الأسلحة التي تخبئها للوقت المناسب ومع قرب سوق الانتقالات الشتوية أكثر، فإن الوقت قد حان ربما لاستعمالها.

الإدارة لم تعد تملك إلا “محاولة أخيرة”

بحسب صحيفة أبولا دائما فإن إدارة بورتو ليست في وضع مريح البتة وكل ما يقال عن أنها تملك أمل إبقاء براهيمي قد لا يكون صحيحا، إدارة بورتو لم تعد تملك سوى فرصة واحدة لفتح باب الحوار مع وكلاء براهيمي، وإلا فإن الجزائري سيرحل لا محالة في جانفي المقبل أو في الصيف، “أبولا” قالت أن أمام إدارة بورتو أقل من شهرين، وهو وقت جد ضيق لحسم صفقة أحسن لاعبي الفريق .

تألق براهيمي يضع الإدارة تحت الضغط في كل مرة

عودة الحديث عن تجديد عقد براهيمي ربما ليس إلا تسريبات وربما لا يوجد أي شيء ملموس في الواقع، إدارة بورتو دائما ما تتحرك بعد اللقاءات التي يتألق فيها ياسين وكأنها ترغب في الدفع بالضغط عنها، لكن الواقع يؤكد أن الميركاتو الشتوي يقترب أسبوعا بعد آخر ولغاية يوم أمس هو الموعد المحدد لرحيل ياسين، إلا إذا حدثت معجزة وقررت إدارة بطل البرتغال تجديد عقد اللاعب براتب ضخم.

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