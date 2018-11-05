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رونالدو: أفتقد اللعب بجوار روني

5 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 43 زيارة

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، افتقاده للعب بجانب الإنجليزي واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي.

وقال كريستيانو، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “لدي ذكريات رائعة معه، إنه فتى رائع وعظيم، عندما انضممت إلى مانشستر يونايتد كان ملك إنجلترا”.

وأضاف: “كنت أدعوه بيني وبين زملائي بلقب (بيتبول)، أتذكر عندما كان يخسر الكرة يكون قويًا، يسدد بقوة ويسجل العديد من الأهداف”.

وأتم: “أنا أفتقد اللعب معه، ربما قد نلعب معًا من جديد في يوم من الأيام”.

ولعب الثنائي رونالدو وروني، في صفوف مانشستر يونايتد سويًا، لفترة وصلت إلى 5 سنوات.

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