رونالدو: أفتقد اللعب بجوار روني

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس، افتقاده للعب بجانب الإنجليزي واين روني، مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي.

وقال كريستيانو، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “لدي ذكريات رائعة معه، إنه فتى رائع وعظيم، عندما انضممت إلى مانشستر يونايتد كان ملك إنجلترا”.

وأضاف: “كنت أدعوه بيني وبين زملائي بلقب (بيتبول)، أتذكر عندما كان يخسر الكرة يكون قويًا، يسدد بقوة ويسجل العديد من الأهداف”.

وأتم: “أنا أفتقد اللعب معه، ربما قد نلعب معًا من جديد في يوم من الأيام”.

ولعب الثنائي رونالدو وروني، في صفوف مانشستر يونايتد سويًا، لفترة وصلت إلى 5 سنوات.