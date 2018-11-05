سحر البوندسليغا يجذب غريزمان :

لا يستبعد الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، إمكانية لعبه في الدوري الألماني مستقبلًا.

ويستعد الدولي الفرنسي رفقة زملائه في أتلتيكو لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، غدًا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث غريزمان، خلال حواره مع صحيفة “كيكر” الألمانية، قائلًا: “البوندسليغا بطولة جذابة للغاية، فالفرق الألمانية تلعب كرة هجومية، ما يؤدي لغزارة تهديفية، كما شهدت مواجهتنا أمام دورتموند”.

وأكد غريزمان أن الدوري الإسباني الأكثر جذبًا له، ثم يأتي البوندسليغا والبريميرليغ في المرتبة الثانية.

وعند سؤاله عن مدى إمكانية انتقاله لأحد أندية البوندسليغا مستقبلًا، أجاب: “من الممكن حدوث ذلك”.

ويرتبط غريزمان، المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، بعقد مع أتلتيكو حتى عام 2023.