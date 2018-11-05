عبيد أحسن لاعبي ديجون شهر أكتوبر :

اختير الدولي الجزائري مهدي عبيد أحسن لاعب في فريقه ديجون عن شهر أكتوبر المنقضي، وقدم عبيد مستوى كبيرا في عديد اللقاءات، كما تمكن من تسجيل هدفين (ضد كل من ليل من ركلة جزاء وموناكو بتسديدة قوية ) وهو ما جعل أنصار النادي ينحازون له ويختارونه عن بقية زملائه المرشحين، وتلقى الدولي الجزائري تكريما رمزيا قبل بداية لقاء فريقه سهرة السبت ضد نيم وتلقى تحية كبيرة من الأنصار، بالحديث عن اللقاء فقد خسره ديجون بالمناسبة برباعية كاملة وظهر فيه بشكل واضح مكان عبيد الغائب بسبب الإصابة .

سيعود بعد فترة التوقف الدولي

بالحديث عن حالة عبيد الصحية، كشفت تقارير يوم أمس أن الجزائري مازال بحاجة لأسبوعين إضافيين قبل العودة للتدريبات وهو ما يعني أن الجزائري سيعود أثناء فترة التوقف الدولي وربما سيستفيد منها من أجل الرفع من جاهزيته، وتلقى عبيد إصابة في وقت غير مناسب، حيث ستحرمه من العودة لصفوف المنتخب الوطني (هذا إذا كان بلماضي قد قرر إعادته بالفعل ) وهو الذي كان يحلم بذلك وعبر عن الأمر صراحة في عديد التصريحات السابقة .

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