غوارديولا يريح محرز والسيتي ينفرد بالصدارة :

واصل نادي مانشستر سيتي نتائجه الإيجابية هذا الموسم في البريمرليغ وكان ضحية قوة السيتي أمس نادي ساوتهامبتون الذي حل ضيفا على ملعب الاتحاد لحساب الأسبوع 11 وغادر بسداسية كاملة مقابل هدف واحد وهو الفوز الذي وضع رفقاء الغائب عن اللقاء رياض محرز في صدارة الدوري الانجليزي مستغلا تعثر المنافسين تشيلسي وليفربول، وعن سبب عدم إشراك محرز لأية دقيقة في المواجهة فقد كشفت المواقع المقربة من النادي أن المدرب غوارديولا قرر إراحته من مبدأ تدوير التشكيلة، خاصة أن بطل الموسم تنتظره لقاءات قوية في الأيام القادمة والبداية بلقاء شاختار الأوكراني في رابطة أبطال أوربا هذا الأربعاء وداربي مانشستر أمام الغريم اليونايتد الأحد القادم وهو في حاجة لكامل لاعبيه.

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