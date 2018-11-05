فارس يغيب عن لقاء لازيو بداعي الإصابة :

غاب لاعب الخضر محمد سليم فارس عن لقاء فريقه سبال يوم أمس الأحد ضد نادي لازيو لحساب لقاءات الدوري الإيطالي، غياب سليم فارس لم يكن مقررا، حيث شارك بصفة عادية في تدريبات فريقه يوم الجمعة لكن اسمه لم يظهر يوم أمس في قائمة اللقاء، بالعودة للقاء فقد انتهى بسقوط زملاء فارس بخماسية كاملة وهو أمر سيكون في صالحه عند عودته، حيث قدم بديله مستوى هزيل جدا كما أنه قبع في الدفاع نظرا لقوة الخصم ولم يخلق أي عرضيات كما كان يفعل خريج مدرسة فيرونا .

الموقع الرسمي لفريقه لم يكشف سبب الغياب

رغم أن الإعلام المقرب من سبال لم يتكلم عن سبب الغياب وأشار له فقط صباح أمس، إلا أن السبب ومن دون شك هو الإصابة، حيث يعتبر فارس لاعبا مهما في ناديه والمدرب لن يريحه للقاء مهم مثل لقاء لازيو، وسيتضح سبب غياب فارس في الساعات المقبلة وهل سيشارك في تدريبات فريقه العادية في حصة الاستئناف أم أنه سيغيب، يشار إلى أن الموقع الرسمي للنادي لم يشر لإصابة فارس واكتفى بالقول أنه “سيبقى في المنزل” ولن يشارك في لقاء لازيو.

غيابه عن الخضر سيكون مؤثرا جدا إن حدث

تحدثنا في أعداد كثيرة سابقة عن غياب بعض لاعبينا المحتمل عن موقعة الطوغو وتأثير هذا الغياب مثل سوداني، فيغولي، عطال ( قبل أن يتأكد شفاء الأخيرين ) وغيرهم لكن تأثير كل هؤلاء لا يضاهي تأثير فارس ولا الفراغ الذي سيتركه، فارس وفي ظرف وجيز بات لاعبا أساسيا، ليس هذا فحسب، فهو اللاعب الوحيد الذي لا يملك بديلا، وفي انتظار تأكيد غياب أو حضور فارس على بلماضي العمل من الآن على تحضير لاعبين في نفس مركزه تحسبا لموقعة الطوغو المهمة ومن غير المستبعد الاستنجاد بلاعب سيون عبد اللاوي.

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