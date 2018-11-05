قاسي السعيد: “لا أحد يستطيع استدعاءنا سوى الهيئات الرسمية”

استغرب مدير مولودية الجزائر الرياضي قاسي السعيد خرجة رئيس شبيبة القبائل ملال الذي نشر بيانا يدعو فيه رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية لعقد اجتماع اليوم، من أجل نزع الثقة من رئيس الرابطة مدوار، وقال قاسي السعيد قبل تنقله إلى السعودية: “لا يوجد من يقوم باستدعائنا ببيان سوى الهيئات الرسمية وهي الرابطة، الاتحادية والوزارة وباستثناء هذه الجهات لا نعير اهتماما لأي هيئة أخرى”.

“برمجة الرابطة تبقى منطقية إلى أبعد الحدود”

دافع قاسي السعيد عن البرمجة مؤكدا أنها متوازنة ومنطقية، لاسيما في ظل مشاركة عدة أندية خارجيا، وصرح المدير الرياضي للمولودية: “البرمجة عادية ومتوازنة، فالرابطة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل وضع رزنامة تساعد الجميع ولا تنسوا أن عدة أندية تشارك في منافسات قارية”.

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