مانشستر يونايتد يلجأ إلى أساطيره لحل أزمة المرور

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإيجاد حل مناسب لأزمة الوصول متأخرًا إلى ملعب أولد ترافورد في مباريات دوري أبطال أوروبا كما حدث أمام فالنسيا وجوفنتوس.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن إدارة الشياطين الحمر قد تلجأ إلى الإقامة في الفندق الخاص بأساطير النادي السابقين غاري نيفيل وريان غيغز، والذي يقع في مواجهة ملعب أولد ترافورد مباشرة.



وأضاف التقرير أن الفندق يقع على مسافة قريبة للغاية من الملعب، وبالتالي سيكون ذلك بمثابة حل لأزمة وصول حافلة النادي متأخرة إلى أولد ترافورد، بسبب الازدحام المروري قبل المباريات الأوروبية.

ومن جهة أخرى فإن غيغز ونيفيل مستعدان لمساعدة النادي لتفادي التعرض لغرامة جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أن الفندق يكون كامل العدد في أيام المباريات الأوروبية.

يذكر أن اليويفا قام بمعاقبة مانشستر يونايتد بغرامة مالية، بعد تأخره في الوصول إلى ملعب أولد ترافورد في مباراة فالنسيا.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع جوفنتوس، الأربعاء المقبل، على ملعب “أليانز ستاديوم” ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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