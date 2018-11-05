مبولحي يواصل العلاج ولحاقه بلقاء الطوغو غير مؤكد :

أعلن نادي الاتفاق السعودي أن حارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي عاد من دبي، حيث قضى بعض الأيام من أجل العلاج، الرايس ومباشرة بعد عودته تسلم برنامجا تدريبيا من أجل العودة سريعا، ويعمل الطاقم الطبي على تجهيز اللاعب في أقصى سرعة نظرا لحساسية اللقاءات وقوتها، حيث سيواجه الاتفاق ناديي الهلال والنصر، صاحب الريادة والوصيف، وغاب مبولحي بسبب إصابة في الركبة، حيث منحه الطاقم الطبي فترة راحة على أمل عدم خوض أي تدخل جراحي.

مدير المركز الإعلامي: “مبولحي يحتاج لأيام إضافية من أجل التعافي”

وجراء الضغط الجماهيري الكبير اضطر مدير المركز الإعلامي في نادي الاتفاق للخروج والحديث عن إصابة مبولحي، حيث أوضح خالد الناصر مدير المركز الإعلامي في الاتفاق لإذاعة Ufm ” الحارس الجزائري رايس مبولحي يحتاج إلى عدة أيام من أجل العلاج والتأهيل، نظير إصابته في الركبة، النادي يمتلك عدة أسماء قادرة على تعويض الغيابات ومنها غياب مبولحي “.

“إذا كان هناك أي جديد حول إصابته سنعلم الأنصار”

خالد الناصر ألمح لغياب مبولحي عن لقاء الغد ضد الهلال، حين أكد أن حالة مبولحي تراوح مكانها وفي هذا الشأن قال: “مبولحي مصاب وتم الإعلان سابقاً عن إصابته بشكل واضح، وإذا استجد جديد سيتم الإعلان عنه، عموماً في كافة الأمور والأخبار التي يتم نشرها في المركز، لن يتم نشر خبر من المركز الإعلامي إلا بعد اكتمال المعلومات والتأكد من دقتها 100% “.

لحاقه بموعد لقاء الطوغو غير مؤكد

في ظل تواصل غياب مبولحي عن تدريبات فريقه الاتفاق بداعي الإصابة، وهو حاليا في فترة راحة لتلقي العلاج، يمكن القول أن تواجده مع المنتخب الوطني في سفرية الطوغو غير مؤكدة على الإطلاق، وغيابه أقرب من تواجده وهو ما سيكون بمثابة ضربة موجعة حقا للناخب الوطني جمال بلماضي التي حرمته الإصابة أيضا من رؤية المهاجم سوداني مع الخضر.

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