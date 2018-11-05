مخطط ملال للإطاحة بمدوار يسقط في الماء :

سقط المخطط الذي حضر له رئيس شبيبة القبائل شريف ملال من أجل الإطاحة برئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار بسبب ما يعرف بقضية تأجيل لقاء الكناري باتحاد العاصمة بـ24 ساعة فقط، وهو ما لم يتقبله رئيس الشبيبة الذي اعتبره بمثابة تقديم خدمة للمسامعية على حساب أبناء القبائل الكبرى، مهددا بعدم لعب المباراة قبل أن يعتزم إبرام اجتماع غير رسمي مع رؤساء الأندية للمطالبة برأس رئيس الرابطة مدوار.

إدارة فندق برج الكيفان رفضت عقد الاجتماع

بداية فشل مخطط رئيس شبيبة القبائل من أجل الإطاحة برئيس الرابطة انطلق من فندق برج الكيفان الذي كان من المنتظر أن يعقد الاجتماع بإحدى قاعاته، حيث رفضت إدارة فندق “السنونوات” ببرج الكيفان أن يقام هذا الاجتماع غير الرسمي بإحدى قاعاتها، وهو ما جعل رئيس الشبيبة يبحث عن مكان آخر، لكن كل الأبواب سدت في وجهه، وذلك بسبب عدم حصول صاحب الفكرة على تصريح من الجهات الرسمية لعقد مثل هذه الاجتماعات.

ماعدا رئيس “الموب” باقي الرؤساء لم يلبوا الدعوة

ماعدا رئيس نادي مولودية بجاية الذي أكد قبوله للدعوة، فإن باقي رؤساء الأندية التي وصلتها استدعاءات إدارة الشبيبة القبائلية من أجل حضور الاجتماع غير الرسمي بفندق برج الكيفان لم يلبوا الدعوة، خاصة وأن الاجتماع كان جدول أعماله الاتفاق على سحب البساط من تحت أقدام رئيس الرابطة الوطنية المحترفة عبد الكريم مدوار، حيث لم يشأ رؤساء الأندية المحترفة إعلان معاداتهم لرئيس أولمبي الشلف السابق، خاصة وأن الأمر لم يمس أنديتهم على الإطلاق.

حمار، سرار، زرواطي، زعيم وقاسي السعيد أعلنوا دعمهم لمدوار

في الوقت الذي كان فيه العديد من رؤساء الأندية قد اكتفوا بالصمت في قضية الاجتماع المقترح من قبل رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال من أجل سحب البساط من تحت أقدام رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، وهو الموقف الذي يعني عدم قبول حضور الاجتماع، فقد خرج بعض الرؤساء بالمقابل لتأكيد دعمهم المطلق لرئيس “لايصو” السابق، في شاكلة رئيس الوفاق حمار، ورئيس اتحاد عنابة زعيم، بالإضافة إلى الناطق الرسمي لنادي اتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار وقبله الناطق الرسمي لمولودية العاصمة كمال قاسي السعيد، وهو حال زرواطي من شبيبة الساورة فيما خرجت إدارة اتحاد بلعباس ببيان رسمي تؤكد فيه مساندة مدوار.

سرار :”أدعو ملال للتعامل بعقلانية ومرحبا بأنصار الشبيبة في بولوغين”

دعا المدير العام لاتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال ، للتحلي بالهدوء والتعقل، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها، وقال سرار: “ملال مفخرة لمنطقة القبائل، قام بعمل كبير بإعادته الشبيبة للسكة الصحيحة، أتمنى أن يتحلى بمزيد من الهدوء والتعقل، وبصفتنا رؤساء أندية، علينا التحلي بالمسؤولية، وأن نزن كلامنا، لأن تصريحاتنا قد يكون لها تأثير كبير جدا على أشياء كثيرة، وأنا على رأس اتحاد العاصمة منذ 8 أشهر، وأدركت في هذه الفترة أن الفريقين تربطهما علاقة قوية وهما عائلة واحدة”، وأكد سرار: “أرحب بنادي شبيبة القبائل في ملعبنا يوم الثلاثاء، وبكل أنصاره الذين سنخصص لهم استقبالا كبيرا”.

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