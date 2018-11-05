مدرب نابولي: ” لا يجب أن نتسرع لإعادة غلام”

تلقى مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي انتقادات كبيرة بسبب خياراته في لقاء إيمبولي الذي جرى سهرة الجمعة الماضي، حيث رأت الكثير من الصحف والمواقع أن التغيير الأخير كان يجب أن يقحم فيه لاعب الخضر فوزي غلام على اعتبار أن الفريق كان متقدما وقتها بخماسية، مدرب نابولي رد على هذه الانتقادات حين أكد أنه لا ينتظر تقدم الفريق بنتيجة مريحة ليمنح غلام دقائق للعب، بل سينتظر جاهزيته الكاملة وفي هذا الشأن قال: ” غلام غائب بسبب الإصابة منذ عام كامل، لا يجب أبدا أن نغامر به، سأنتظر الوقت المناسب لأزج به ” ويبدو أن جلوس غلام على دكة البدلاء لا يعني البتة أنه بات جاهزا لأن أنشيلوتي ضيع أحسن فرصة لإعادته ضد إيمبولي، وينتظر أن يعود غلام بعد فترة التوقف الدولي وهو التاريخ الجديد الذي أجمعت عليه الصحف الإيطالية، في انتظار ما إذا كان أنشيلوتي سيعيده فعلا بعد ثلاثة أسابيع، أم أنه سينتظر أكثر من أجل إشراكه.

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