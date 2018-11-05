مولر يحث لاعبي بايرن ميونخ على نبذ الخلافات :

كشف توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، حاجة لاعبي فريقه للتلاحم ومواجهة الأزمات، لإظهار قوة البافاري.

وتعثر بايرن من جديد بالتعادل على ملعبه، أليانز أرينا، مع فرايبورغ (1-1)، السبت الماضي، في الجولة العاشرة من البوندسليغا.

وحث مولر، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لناديه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، زملائه في الفريق على التلاحم لإظهار قوة بايرن الحقيقية.

وأضاف: “وظيفتنا أن ننهض ونواجه مصيرنا ولا نختبئ، والآن لدينا مباراتين مهمتين، لذا ليس هناك وقتًا للخلافات والتردد”.

وكانت زوجة مولر قد سخرت من المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قبل أن تتقدم باعتذار له عقب مواجهة فرايبورج.

يذكر أن الفريق البافاري تراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 20 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بوروسيا دورتموند.

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