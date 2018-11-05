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هامان: مصير كوفاتش محسوم قبل مواجهة دورتموند

5 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 60 زيارة

أكد ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ السابق، أن مصير الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق البافاري محسوم، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني.

وقال هامان لشبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أن مصير كوفاتش قد حُسم في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف: “سواء فاز على بوروسيا دورتموند أو لا، فلا أظن أنه سيستمر في ميونخ”.

وأشار نجم ليفربول السابق إلى تخلي إدارة النادي عن دعم المدرب، الغارق في حل العديد من الأزمات داخل الفريق.

وفي ختام تصريحاته، انتقد هامان خروج أسرار الفريق لوسائل الإعلام، مضيفًا: “عندما يرى اللاعب هذه الإشارة، وعدم وجود رد من النادي، فبالطبع سيدرك مصير مدربه في النهاية”.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بوروسيا دورتموند.

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