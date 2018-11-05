الرئيسية / آخر الأخبار / هدف وناس مرشح لجائزة هدف الشهر :

هدف وناس مرشح لجائزة هدف الشهر :

5 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 39 زيارة

أعلن الموقع الرسمي لنادي نابولي عن قائمة من 5 أهداف قال أنها مرشحة لجائزة أجمل هدف لشهر أكتوبر المنقضي، ومن بين الأهداف المرشحة هدف الجزائري آدم وناس والذي سجله ضد أودينيزي في بداية اللقاء، هدف وناس كان جميلا، وتحقق بعد انفراد بالحارس وتسديد الكرة في سقف المرمى بقوة، ولا يبدو هدف وناس الأجمل على الإطلاق لكنه يبقى مرشحا قويا للفوز بما أن الفوز يعتمد على تصويت الأنصار وفقط، يشار إلى أن لقاء أودينيزي هو الظهور الوحيد لوناس كأساسي هذا الموسم والأول والأخير في شهر أكتوبر الماضي، حيث غاب بعدها بسبب الإصابة التي تلقاها مع الخضر، كما غاب بعد شفائه بسبب خيارات المدرب أنشيلوتي.

شاهد أيضاً

فارس يغيب عن لقاء لازيو بداعي الإصابة :

غاب لاعب الخضر محمد سليم فارس عن لقاء فريقه سبال يوم أمس الأحد ضد نادي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved