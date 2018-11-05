هدف وناس مرشح لجائزة هدف الشهر :

أعلن الموقع الرسمي لنادي نابولي عن قائمة من 5 أهداف قال أنها مرشحة لجائزة أجمل هدف لشهر أكتوبر المنقضي، ومن بين الأهداف المرشحة هدف الجزائري آدم وناس والذي سجله ضد أودينيزي في بداية اللقاء، هدف وناس كان جميلا، وتحقق بعد انفراد بالحارس وتسديد الكرة في سقف المرمى بقوة، ولا يبدو هدف وناس الأجمل على الإطلاق لكنه يبقى مرشحا قويا للفوز بما أن الفوز يعتمد على تصويت الأنصار وفقط، يشار إلى أن لقاء أودينيزي هو الظهور الوحيد لوناس كأساسي هذا الموسم والأول والأخير في شهر أكتوبر الماضي، حيث غاب بعدها بسبب الإصابة التي تلقاها مع الخضر، كما غاب بعد شفائه بسبب خيارات المدرب أنشيلوتي.

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