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وكيل كافاني يفتح باب عودته لنابولي :

5 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 32 زيارة

أكد والتر فرناندو جوليلمون، وكيل أعمال الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه من الوارد عودته لصفوف نابولي في المستقبل.

وقال فرناندو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، اليوم الإثنين: “كافاني يحب نابولي، لكنه لا يزال في سان جيرمان”.

وأضاف: “كل ما يتردد ليس سوى شائعات من الصحافة، ولم أكن على اتصال مع دي لاورينتس رئيس نابولي”.

وتابع: “في المستقبل كل شيء ممكن، والعودة لنابولي ستكون بشروط، وباريس لا يريد بيع كافاني حاليًا، واللاعب يضع تركيزه للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

ولعب كافاني 138 مباراة بقميص نابولي، وسجل 104 هدفا وصنع 18.

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