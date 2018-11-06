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أمر يمنع رونالدينيو من السفر بسبب الديون :

6 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, كواليس النجوم 52 زيارة

أصدر قاضي إحدى المحاكم البرازيلية، قرارا صارمًا تجاه النجم الشهير رونالدينيو، لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي السابق، بحجز جواز سفره، وذلك بسبب الديون المتراكمة عليه.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن لاعب كرة القدم البرازيلي المتقاعد، لديه ديون غير مدفوعة تصل إلى 2 مليون يورو، ولهذا السبب صدر حكم بسحب جواز سفره بسبب الأموال التي يدين بها.

وأشارت التقارير إلى أن المحكمة أصدرت قرارها بمنع رونالدينيو من السفر برفقة شقيقه روبيرتو، وذلك بسبب الديون المستحقة عليهما وتغريمه 2 مليون دولار كعقوبة، بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية.

وأضافت التقارير أن رهن ممتلكات النجم البرازيلي وشقيقه لم يكن كافيًا من أجل سداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.

واكتشفت السلطات البرازيلية أمرًا مثيرًا للدهشة بعد تفقد الحساب البنكي للنجم البرازيلي رونالدينيو، حيث وجدوا أن قيمة مدخراته في حسابه البنكي تصل إلى 6 يورو فقط.

وتفيد الصحيفة الإسبانية أن النجم السابق لناديي برشلونة وميلان قام برهن عقاراته على أمل سداد الدين. .

يذكر أن رونالدينيو سيشارك في السابع عشر من نوفمبر المقبل في مواجهة “لعبة الأبطال” الودية في مدينة فرانكفورت الألمانية.

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