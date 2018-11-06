إنتر ميلان ينفي مفاوضات ريال مدريد لضم هدافه :

كشف خافيير زانيتي أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق ونائب رئيس النيراتزوري الحالي حقيقة مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني لضم هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي لتدعيم هجوم الميرنغي خلال الفترة المقبلة.

وقال زانيتي خلال تصريحات صحيفة بأن نادي إنتر ميلان لم يتلق أي معلومات أو مفاوضات رسمية من نادي ريال مدريد بشأن التعاقد مع إيكاردي خلال الفترة المقبلة حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية بأن إدارة النادي الملكي تنوي التعاقد مع اللاعب.

وليست هذه المرة الاولى التي يتم ربط إيكاردي بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية حيث تحدثت الصحف العالمية في وقتٍ سابق عن مفاوضات قوية بين العملاق الإسباني واللاعب طوال الصيف المنقضي والشتاء الماضي أيضاً.

وعلى الرغم من جميع التقارير الصحيفة التي أكدت إمكانية انتقال إيكاردي لنادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة إلا أن اللاعب الذي أحرز 6 أهداف لفريقه هذا الموسم قد ألمح الى إمكانية تجديد تعاقده رفقة فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب زانيتي عن عدم قلقه من كافة التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من الإنتقال لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مؤكداً بأن اللاعب سوف يبقى بصفوف الفريق ولن يرحل.

وخلال تصريحات صحيفة قال زانيتي: “إيكاردي هداف الفريق وقائدة إنه سعيد للغاية في إنتر ميلان كما أننا لسنا على علمٍ بأي اهتمام من جانب نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “نحن نعلم تماماً بأن نادي إنتر ميلان لا تشوبه أي شائبة ويوفر مناخاً صحياً للاعبين حتى لا نضطر للبيع فنحن مستمرين في سياستنا التي تحترم قواعد اللعب المالي النظيف”.

كما تطرق زانيتي في حديثه عن مواطنه سانتياغو سولاري مدرب نادي ريال مدريد الحالي والذي تولى المهمة عقب اقالة جوليان لوبيتيغي مدرب الفريق السابق والذي قاد الفريق خلال 14 مباراة شهدت اخفاقات كبيرة للنادي الملكي.

وقال زانيتي: “أعرف سولاري جيداً وأعي تماماً عشقه لنادي ريال مدريد إنه شخص رائع يمتلك قيم مميزة ويتمتع بذكاء كبير إنه رجل محترم ولديه إنتماء كبير لدى النادي الملكي”.

وتابع: “إنه يتطور بصورة كبيرة وهذه الخطوة ستكون هامة في مسيرته إنه يعرف الأجواء في مدريد على أفضل وجه وأرى بأنه الحل الأمثل لريال مدريد من أجل انتشال الفريق من هذه المحنة التي يمر بها هذا الموسم”.

وأضاف: “يجب على الجماهير أن تتحلى بالصبر على المدربين واعطائهم الوقت الكافي للعمل وإظهار بصماتهم على الفريق من المهم أن تقتنع الإدارة بذلك وأن يتم وضع خطة إستراتيجية على المدى البعيد وليس الضغط على المدرب ووضعه تحت دائرة الشك عندما يمر الفريق بوقت صعب أو تعثرات”.

وتطرق زانيتي في حديثه أيضاً حول أنطونيو كونتي مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق والذي كان مرشحاً لتدريب نادي ريال مدريد عقب اقالة لوبيتيغي قبل أن تشهد المفاوضات تعثرات كبيرة بين الجانبين.

ويرى زانيتي بأن كونتي من الممكن أن يكون خياراً جيداً لنادي ريال مدريد عقب رحيله عن تشيلسي وذلك لخبرته الكبيرة حيث فاز بثلاث بطولات للكالتشيو عندما كان مدرباً للبيانكونيري قبل بضعة أعوام بجانب تتويجه بالدوري الإنجليزي رفقة البلوز الموسم قبل الماضي.

وقال زانيتي: “بالنظر الى أسلوبه وشخصيته الكبيرة وخبرته بمجال التدريب لن أتفاجىء إذا وجدته مدرباً لنادي ريال مدريد”.

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