اخر التطورات في مفاوضات باريس سان جيرمان مع رابيو :

لم تصل إدارة باريس سان جيرمان بعد لاتفاق مع لاعب الفريق، أدريان رابيو، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بعد هذا الموسم، في ظل رغبته في الرحيل إلى برشلونة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نقلا عن تقارير فرنسية إلى وجود أزمة بين اللاعب الفرنسي، وأنتيرو هنريكي، المدير الرياضي، حتى أن الأخير أرسل أحد المقربين إلى رابيو ليخبره بإمكانية رحيله إلى برشلونة إذا كان قد اتفق مع النادي الكتالوني.

وأتت تلك الخطوة من جانب هنريكي ردا على رفض رابيو المستمر منذ فترة طويلة لتجديد عقده مع النادي، مفضلا الرحيل إلى برشلونة مع نهاية عقده، وذلك وسط اهتمام عدة أندية أخرى بخدماته مثل ليفربول وجوفنتوس ومانشستر سيتي وميلان وروما.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس ناصر الخليفي، لم يكن يعلم تلك التفاصيل، وعندما علم بتلك التطورات قرر على الفور سحب هنريكي من المفاوضات مع رابيو، بسبب عجزه طوال الفترة الماضية عن التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعب.

ووفقا لبعض المعلومات من داخل قلعة البلوغرانا، ستنتظر إدارة برشلونة ردا من اللاعب بشأن مستقبله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.