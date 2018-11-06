الرئيسية / آخر الأخبار / الكاف يقرر استبدال غربال بحكم آخر يدير لقاء مصر وتونس :

الكاف يقرر استبدال غربال بحكم آخر يدير لقاء مصر وتونس :

6 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث 45 زيارة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” سحب اسم الحكم الجزائري “غربال” من إدارة مباراة مصر وتونس، وذلك في إطار الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكامرون، واستبداله بالحكم “فيكتور ميغال” من جنوب إفريقيا، ويعود هذا بسبب الجدل الكبير الذي تسبب فيه الحكم الجزائري عبيد شارف، عقب مباراة الأهلي المصري بالترجي التونسي قبل أيام، وعينت الكاف الحكم الجنوب إفريقي “فيكتور ميغال” لإدارته.
مهدي.ز

شاهد أيضاً

‎زطشي: “ليست لدينا أي مبررات لتفضيل ماجر على بلماضي من قبل”

‎عاد الرجل الأول في بيت “الفاف” خير الدين زطشي خلال تصريحات أطلقها للإذاعة الوطنية صبيحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved