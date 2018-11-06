الكاف يقرر استبدال غربال بحكم آخر يدير لقاء مصر وتونس :

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” سحب اسم الحكم الجزائري “غربال” من إدارة مباراة مصر وتونس، وذلك في إطار الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكامرون، واستبداله بالحكم “فيكتور ميغال” من جنوب إفريقيا، ويعود هذا بسبب الجدل الكبير الذي تسبب فيه الحكم الجزائري عبيد شارف، عقب مباراة الأهلي المصري بالترجي التونسي قبل أيام، وعينت الكاف الحكم الجنوب إفريقي “فيكتور ميغال” لإدارته.

مهدي.ز

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