فاران: قدمت أقصى ما لدي للفوز بالكرة الذهبية

أكد رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، أنه لن يتصارع مع مواطنيه أو مع زملائه في الفريق على الفوز بالكرة الذهبية، التي اعتبر أنه ترشح لها بشكل شرعي عن “الموسم الذهبي” الذي قدمه.

وقال فاران لمجلة “فرانس فوتبول”: “لن تكون هناك مشاكل بيننا، لن يكون هناك قتال على الكرة الذهبية.. لو فاز بها فرنسي، سنكون سعداء، بغض النظر عن هويته”.

وأضاف: “المرشحون فرنسيون أم لا، هم أصدقاء”، مشيرا إلى أنه سيكون “سعيدا” في أي حال.

واعتبر فاران الذي توج مع ريال مدريد بدوري الأبطال وبالمونديال مع منتخب فرنسا في أقل من شهرين أنه قدم “أقصى ما لديه” للفوز بالجائزة “في موسم استثنائي”.

وقال: “لقد كان موسما ذهبيا. الحقيقي هو ما يحدث في الملعب. أضع نفسي مكان المصوتين ولا يبدو الأمر سهلا. هناك الكثير من اللاعبين الاستثنائيين الذين قدموا موسما رائعا”.

وأكد فاران أنه سعيد بما قدمه وأن الكرة الذهبية “لها شهرة استثنائية”، لكنه أردف “لا أعتقد أنها ستحولني. أعتقد أن لدي المهارات لأكون قائدا”.