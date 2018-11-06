“فوتبول ليكس”: برشلونة حصل على المال مقابل إشراك نجومه الثلاثة أساسيين

كشفت وثائق “فوتبول ليكس” التي نشرتها مجلة “دير شبيغل الألمانية”، عن العديد من التفاصيل المثيرة بخصوص فريق برشلونة الإسباني، ومشاركته في الكأس الدولية للأبطال في الصيف الماضي.

ووفقًا لأحد مراسلي شبكة “بي بي سي سبورت”، فإن برشلونة كان قد تلقى دفعتين نقديتين فيما يتعلق بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، وجناحهم السابق نيمار، في مبارتين وديتين خلال صيف عام 2017.

وشارك برشلونة، بطل الدوري الاسباني في بطولة كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة في الصيف الماضي، وهي البطولة التي شارك فيها أندية عالمية أخرى مثل جوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فإن المباراتين اللتين تم إحضارهما تحت دائرة الضوء هما مواجهة برشلونة مع مانشستر يونايتد في واشنطن، ومواجهة الكلاسيكو مع ريال مدريد في ميامي.



ويبدو أن برشلونة تلقى المدفوعات الكاملة البالغة 4 ملايين دولار مقابل مباراة مانشستر يونايتد، و 9.75 مليون دولار في مباراة ريال مدريد إذا لعب ميسي ونيمار وسواريز على الأقل نصف الوقت في كل من المباراتين.

وبالفعل ظهر كل من ميسي وسواريز ونيمار في كلتا المباراتين، مما جعل بطل الدوري الإسباني يحصد ما يقرب من 14 مليون دولار في الأسبوع.

وأفادت التسريبات أن الجهات المعنية بالأمر، كانت مهتمة بشكل خاص بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مع وضع شروط أكثر صرامة إذا لم يتم الوفاء بالمتطلبات، حيث كان من الممكن أن تختلف العقوبة حسب اللاعب، مع تخفيض قدره 750 ألف دولار في حالة عدم لعب ميسي، بالإضافة إلى 600 ألف دولار و 450 ألف دولار لنيمار وسواريز على التوالي، إذا لم يشارك الثلاثة في المباراة، ستكون الرسوم المخصومة 2 مليون دولار.

واستطاع الـ”MSN” أن يكون لهم تأثير في كلتا المباراتين حيث أن نيمار مهاجم سان جيرمان الحالي، سجل حينها هدف الفوز ضد مانشستر يونايتد في الفوز 1-0، بينما سجل ميسي في الفوز 3-2 على ريال مدريد.

يذكر أن تسريبات “فوتبول ليكس كانت قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” برئاسة ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وإنفانتينو الأمين العام لليويفا وقتها، ساعدا على عمل تسويات سرية مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، سمحت للناديان بخداع قوانين اللعب المالي النظيف.