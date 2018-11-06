كوفاتش ينفي نيته الانتقام من مولر بسبب زوجته :

ألمح نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، لإمكانية غياب الكولومبي خاميس رودريغيز عن مواجهة آيك أثينا اليوناني، غدًا الأربعاء، بالجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

وتحدث كوفاتش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “لا أريد التحدث عن مواجهة بوروسيا دورتموند (الأسبوع المقبل في البوندسليغا)، لدينا مباراة غدًا أمام آيك، وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

وكشف المدرب الكرواتي عن غياب الهولندي آريين روبن أمام الفريق اليوناني بعد شعوره بآلام في الركبة أمام فرايبورغ، بينما ينتظر اتخاذ قرار لاحق بشأن مشاركة خاميس رودريغيز.

وأثنى كوفاتش على لاعبه جوشوا كيميتش، مؤكدًا أن تمتعه بالنقد الذاتي يوضح مدى قوة شخصيته، وذلك بعدما وصف اللاعب مستواه أمام فرايبورغ، بالأسوأ له منذ فترة طويلة.

وعند سؤاله عن موقفه من توماس مولر، بعد سخرية زوجة الأخير منه، أجاب: “لست رجلًا انتقاميًا، لذا صدقوني، هذا الموضوع قد تم إغلاقه”.

وكانت زوجة مولر، سخرت من مدرب بايرن، خلال مباراة الفريق أمام فرايبورغ بالجولة العاشرة من البوندسليغا، بسبب تأخره في إشراك زوجها.

وكتبت زوجة مولر، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “أكثر من 70 دقيقة حتى التقط عقله ومضة من الإلهام”، انتقادًا لاستعانة كوفاتش بالدولي الألماني، في الدقيقة 71، ليشارك بدلًا من خاميس رودريغيز.

لكنها عادت واعتذرت للمدرب الكرواتي.

ورفض المدرب الكرواتي التعليق على شائعات انفصال النادي البافاري عن البوندسليغا والمشاركة في بطولة “دوري السوبر الأوروبي”، قائلًا: “لدي رأيي، لكني لن أجيب على هذا السؤال”.

وأعلن كوفاتش عودة الجناح الفرنسي كينغلسي كومان للركض على العشب، غدًا الأربعاء، لبدء تدريباته التأهيلية من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، معربًا عن أمله في استعادة اللاعب بعد فترة التوقف الدولي.