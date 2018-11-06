لوتارو مارتينيز: “تريد أن تكرم القميص عندما تلعب هنا”

أكد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أن علاقته بمواطنه ماورو إيكاردي، هداف النيراتزوري، جيدة للغاية.

ويستعد لوتارو مع إنتر، لمواجهة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة 4 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “إيكاردي؟ لدينا علاقة خاصة بيننا. نحن نحب نفس نوع الموسيقى، ونستمع إلى الأغاني في طريقنا إلى الملعب، لتحفيزنا قبل المباريات”.

وأضاف: “سان سيرو فريد من نوعه، تشعر بالاحترام، والمشاركة التي لا تجدها في أي مكان آخر. أنت تريد أن تكرم القميص عندما تلعب هنا”.

وتابع لوتارو: “بدأت مسيرتي كمدافع، ثم تغيرت الأشياء. عندما سجلت هدفي الأول في ميلان، فكرت في عائلتي وجميع التضحيات التي قدموها”.

وأتم: “رادميل فالكاو هو قدوتي، لكن إذا لم أكن لاعبًا بكرة القدم، كنت سأود أن أصبح لاعب كرة سلة، تمامًا مثل أخي”.