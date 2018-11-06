محرز أحسن لاعب في السيتي لشهر أكتوبر

كشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي نتائج الاستفتاء الذي وضعه للجماهير من أجل اختيار أحسن لاعب في الفريق لشهر أكتوبر المنصرم، حيث جاء الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الأول متفوقا على بقية زملائه وفي مقدمتهم الأرجنتيني أغويرو، فأنصار بطل البريميرليغ الموسم الماضي اختاروا محرز نظرا لتألقه الكبير خلال هذا الشهر من خلال تسجيل هدفين في الدوري أمام بيرنلي و توتنهام وتقديم تمريرة حاسمة في لقاء شاختار الأوكراني لحساب الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا، كما قدم لاعب الخضر مستوى كبيرا جدا جعل الكل يعود بالذاكرة إلى الموسم ما قبل الماضي الذي قاد فيه ليستر إلى التتويج باللقب.



السيتي يواجه شاختار اليوم في رابطة الأبطال

سيكون مانشستر سيتي اليوم على موعد مع لعب لقاء الجولة الرابعة عن المجموعة السادسة من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا عندما يستقبل على ملعب الاتحاد نادي شاختار دونيتسك الأوكراني في لقاء يبدو في صالح الإنجليز على الورق بعد أن فازوا في أوكرانيا بثلاثية نظيفة ويسعى اليوم متصدر البريميرليغ لإضافة الفوز الثالث على التوالي في المنافسة وهو اللقاء الذي من المرتقب أن يكون محرز أساسيا فيه بعد أن تمت أراحته في اللقاء الماضي من البطولة أمام ساوثهامبتون، إلا إذا أراد غوارديولا عكس ذلك وفضل الإبقاء علبيه للداربي القوي الذي سيجمعه الأحد القادم بنادي مانشستر يونايتد.

محرز: “الداربي مهم جد لأنصارنا ونسعى للفوز به”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه ينتظر بشغف كبير داربي مانشستر الذي سيجمعهم بالغريم اليونايتد الأحد القادم وكذلك أهميته عند أنصار السيتي وهنا قال رياض: “أتطلع لمواجهة اليونايتد في الداربي لأنه لقاء كبير وخاصة النسبة لنا، كما أنه لديه مكانة خاصة عند أنصارنا لذلك سنسعى للفوز به وإسعادهم”.

الإعلام الإنجليزي يتحدث عن منصب جديد لمحرز

بالحديث عن الداربي الكبير، كشفت العديد من المواقع الإعلامية المقربة من السيتي أن المدرب بيب غوارديولا يفكر في إقحام محرز في منصب جديد وهو وسط الميدان مكان بيرنارد سيلفا، خاصة بعد تألق ساني و ستيرلينغ في اللقاء الأخير على الجنحة وهو المنصب الذي أشرك فيه محرز من قبل، إلا أنه لم يجد ضالته فيه على الإطلاق وبدا تائها قبل أن يعود إلى مركزه المفضل كجناح أيمن، لكن غياب دي بروين قد يجبر التقني الإسباني على توظيف محرز في هذا المنصب.

ب-ب

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