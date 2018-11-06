مهاجم ريال مدريد الأسبق ينصح فينيسيوس :

قال المهاجم الإسباني السابق في صفوف ريال مدريد، خافيير بورتييو، إنه مر بظروف مشابهة لما يعيشه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في قلعة الملكي.

وتابع بورتييو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إن حالة فينيسيوس تشبه حالتي، لاعبو الفئات الدنيا يحاولون إظهار أنفسهم مع الفريق الأول ولكن الأمر ليس سهلًا”.

وأضاف: “من يأتي من الفريق الثاني دائمًا ما يجد صعوبة في الحصول على مكان بالفريق الأول، ريال مدريد لا ينتظر أحدًا، من الصعب أن تكون جزء من فريق به العديد من النجوم”.

واختتم: “جميع من يأتون من الفرق الدنيا يبذلون قصارى جهدهم، لكن ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم، وأنصح فينيسيوس بأن يبقى هادئًا، من الطبيعي أن الجماهير سعيدة به فهي ترى لاعبا مختلفا وهو بعمر 18 عاما فقط”.

يذكر أن بورتييو لعب في الفريق الثاني لريال مدريد في موسم 2001ـ 2002 ثم صعد للفريق الأول ولكنه وجد صعوبة في العثور على مكان أساسي في فترة الغلاكتيكوس الشهيرة في الملكي.