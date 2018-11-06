‎أنباء عن قرب لاعب شالك بن جامين سطمبولي من تمثيل الجزائر :

‎كشف الصحفي الفرنسي في قنوات “كانال + الشهيرة “رومان كولي غودين” وعلى حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن المنتخب الوطني سيتدعم قريبا بلاعب جديد في خط الوسط، وبحسب مصادر مقربة جدا كشف “كولي غودين” أن لاعب شالك بن جامين سطامبولي سيكون جديد بلماضي في قائمة الطوغو المقبل، ولم يكشف صحفي “كانال + “عن تفاصيل أكثر، ويلعب سطامبولي في مركز وسط الميدان الدفاعي وهو مركز يرغب بلماضي فعلا في تدعيمه وهو ما يبر ربط المنتخب في الـأسبوع الماضي بلاعب لوهافر فيكتور لكحل، الذي ينشط في نفس المركز.

‎زطشي: “سنكون سعداء جدا لو اختار سطامبولي تمثيل الجزائر”

‎في انتظار التأكيد أو النفي أعطى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي انطباعا على صحة هذه الأخبار، حيث كشف في اتصاله بالإذاعة الوطنية صباح أمس الجمعة أنه يرحب بكل تدعيم للمنتخب قبل أن ينسب الموضوع لبلماضي للفصل فيه وفي هذا الشأن قال: “لا أعلم صحة الأخبار التي تقول أن سطامبولي اختار تمثيل الجزائر، لكن إن حدث ذلك وصرح اللاعب برغبته في اللعب معنا فسنكون سعداء بهذا القرار، على العموم اختيار اللاعبين من صلاحيات الناخب الوطني جمال بلماضي و هو الذي يجب أن يسأل عن هذا الموضوع”.

‎الجماهير الجزائرية منقسمة بين مرحب بقدوم بن جامين ومعارض

‎الحديث عن موضوع بن جامين سطامبولي أخذ حيزا واسعا يوم أمس، ففي انتظار تأكيد المعلومة رحبت الكثير من الجماهير الجزائرية بقدوم هذا اللاعب، حيث قال المؤيدون أنه لاعب يملك خبرة ولعب في أكبر الأندية (منها توتنهام ، باريس سان جرمان ونادي شالك الحالي ) كما أنه ينشط في مركز يعاني فيه الخضر كثيرا وهو وسط الميدان الدفاعي، أما المعارضون فقد استندوا لرفضه السابق تمثيل الخضر، حيث قال في تصريحات سابقة كثيرة أنه لا يشعر أبدا أنه لاعب جزائري وأن قلبه فرنسي، فكيف تغير شعوره بين ليلة وضحاها وهل كان ينتظر دعوة المنتخب الفرنسي وبعد أن يأس من الأمر اختار الجزائر؟.

‎الخضر ا أكبر مستفيد خاصة في هذا الظرف بالذات

‎من دون أدنى شك، وبعيدا عن التوقيت الذي يعتبره الكثيرون متأخر جدا في اختيار اللاعب اسطمبولي لتمثيل الألوان الوطنية، إلا أن الظرف الحالي الذي يمر به المنتخب الوطني الجزائري من نقص على مستوى الخط الخلفي وخاصة محور الدفاع، سيجعل الخضر أكبر مستفيد من تدعيم صفوف المنتخب بلاعب قوي من حجم اسطمبولي على مستوى محور الدفاع.

مرتبط