‎بن طالب في التشكيلة المثالية للدوري الألماني :

‎تمكن الدولي الجزائري نبيل بن طالب من حجز مكانه في التشكيلة المثالية للدوري الألماني الممتاز بعد أن قدم مستوى مميزا جدا في لقاء هانوفر الذي أقيم السبت، نبيل كان صاحب هدف التقدم كما كان رائعا في خط الوسط، حيث كان مصدرا لبناء عديد الهجمات إضافة إلى وقوفه سدا منيعا أمام مهاجمي الفريق الخصم، موقع “صوفا سكور” المختص بالإحصائيات منح الجزائري تقييما وقدره 8 من عشرة كأعلى تقييم يمنحه للاعب وسط ميدان دفاعي، وكان بن طالب قد أسهم في فوز فريقه بثلاثية بتسجيله الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء وتلقى على إثر ذلك إشادة كبيرة نتمنى أن تنعكس إيجابا على مستواه مع الخضر خاصة في لقاء الطوغو المهم.

‎مدرب هانوفر” عزل بن طالب يعني إضعاف شالك لكننا فشلنا في ذلك”

‎أدلى مدرب هانوفر أندري برايتنار بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تحدث فيه عن لقاء شالك الذي أقيم السبت، برايتنار وبطريقة غير مباشرة أشاد ببن طالب وأكد أنه أهم لاعبي شالك الألماني ففي حديثه عن اللقاء قال:” لقد قمنا مستوى جيد في أول نصف ساعة من اللقاء، لقد أردنا عزل بن طالب ونجحنا في ذلك لأننا كنا نعرف أن عزل بن طالب سيعني إضعاف شالك، لكن بعد نصف ساعة لعب فشلنا في ذلك ثم أتت ركلة الجزاء التي سجلها بن طالب والتي أشك في صحتها” ويبدو جليا من تصريح مدرب هانوفر أن بن طالب أهم عناصر ناديه على أمل أن يكون كذلك مع المنتخب.

‎يلاقي فيغولي اليوم في رابع جولات دوري الأبطال

‎في سياق منفصل سيكون بن طالب وبقية زملائه في شالك الألماني على موعد مع لقاء غلطة سراي في رابع جولات دوري أبطال أوروبا، نبيل سيستند على مستواه الكبير في اللقاء الماضي في الدوري من أجل حجز مكان أساسي ويبدو أنه قادر على ذلك، أما من الجانب الآخر فستكون الجزائر ممثلة بسفيان فيغولي، هذا الأخير صار جاهزا لعودة للمشاركة، حيث تدرب على مدار أسبوع كامل كما شارك بديلا في لقاء فينارباتشي في الدوري يوم الجمعة الماضي، فرص ظهور سفيان فيغولي أساسيا سهرة اليوم ليست كبيرة لكنه يقاتل من أجل حصول ذلك، وكان فيغولي قد غاب لأزيد من أسبوعين بسبب الإصابة ويتمنى أن تكون عودته من بوابة لقاء اليوم.

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