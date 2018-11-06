‎زطشي: “ليست لدينا أي مبررات لتفضيل ماجر على بلماضي من قبل”

‎عاد الرجل الأول في بيت “الفاف” خير الدين زطشي خلال تصريحات أطلقها للإذاعة الوطنية صبيحة أمس، للحديث عن خيار المكتب الفدرالي للمدرب الجزائري السابق رابح ماجر على الناخب الوطني الحالي جمال بلماضي وذلك من أجل خلافة الإسباني ألكاراز، حيث أكد رئيس “الفاف” أنه ليس لديه أي مبرر على ذلك الخيار حين قال: “صحيح أن بلماضي كان خيارا متاحا بعد إقالة ألكاراز لكننا فضلنا حينها ماجر، ليس هناك أي داع لتبرير خيار ماجر بدل بلماضي، وكما فشل ماجر كان يمكن أن يكون بلماضي قد فشل أيضا، دعونا لا نفكر في هذه الأمور، المهم أن بلماضي معنا الآن”

“ورثنا منتخبا هشا ونتمنى أن يتمكن بلماضي من إعادة بنائه”

بنبرة المحمل كامل المسؤولية لسابقه محمد رواروة، تحدث رئيس الاتحادية الحالي زطشي عن الحالة السيئة التي ورث فيها المنتخب الوطني الأول، حيث صرح في هذا المجال يقول: “تغيير المدربين أمر عادي ويحدث في كل المنتخبات والفرق، ريال مدريد مثلا غيّر مدربه بعد أربعة أشهر فقط عن بداية الدوري، ورثنا منتخبا مهلهلا وفي وضع صعب وكان يلزمنا وقتا لوضعه على السكة، ونتمنى أن يكون ذلك مع بلماضي، نحن سعداء جدا بتواجد بلماضي معنا الآن يمكنني أن أقول ذلك، ثقتنا في جمال كبيرة جدا وأتمنى أن نحقق هدف التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا المقبلة، أعتقد بأن الجميع يشاطرني الرأي إذا ما أكدت بأن بلماضي هو الرجل المناسب لإعادة هيكلة المنتخب من جديد بعد المرحلة الصعبة التي مر بها الخضر سابقا”.

“ليس لدي ما أجيب به سعدان وهو الأدرى بما صرح به”

عن التصريحات الأخيرة لشيخ المدربين الجزائريين رابح سعدان، حول تلك التي تخص انهزام الخضر أمام المنتخب المصري، والطريقة التي قال عنها سعدان أنها لم تكن لأسباب رياضية إطلاقا، فقد صرح زطشي في هذا المجال يقول: “ليس لدي ما أقوله لسعدان، هو من كان مدربا على الخضر في 2010 وهو من يجب أن يتكلم على العموم هذه التصريحات لن تخدم الكرة الجزائرية أبدا، في الأخير أقول أن المنتخب الحالي بعيد كل البعد عن هذه التصريحات ومركز فقط على المستقبل”.

“التصريحات التي نسبت للوزير حطاب محرفة وثقته كبيرة في مكتبنا”

في ختام حديثه وعن المشروع الذي تبناه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول مراكز التكوين، فقد أكد زطشي بأن التصريحات المعادية للمشروع والتي نسبت للوزير حطاب كلها خاطئة ومحرفة حين صرح حول ذلك مؤكدا: “الوزير حطاب تبنى مشروع التكوين وهو يدعمنا بقوة، التصريحات الأخيرة التي نسبت إليه ليست صحيحة وحرفت عن نطاقها الصحيح، أعتقد أن الإعلام مطالب بتأدية مهامه على أكمل وجه وعدم تحريف التصريحات، اجتمعت بحطاب غداة تعيينه كوزير وأكد له دعمه الكامل للمشروع (التكوين) وتسخيره لكل هياكل الدولة من أجل إنجاحه”.

م.دحوي

مرتبط