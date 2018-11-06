‎ماندي معاقب أمام الطوغو وبلماضي قد يستدعي بلخيثر :

‎سيكون المنتخب الوطني محروما من خدمات لاعب ريال بيتيس عيسى ماندي في اللقاء المقبل ضد الطوغو، حيث أعلن الموقع الرسمي “للفاف” أن ماندي لن يكون حاضرا بسبب تراكم البطاقات، حيث كان قد تلقى إنذارا ثانيا في لقاء البينين الأخير، وكشفت “الفاف” أن الكاف أبرقت إليهم تخبرهم بضرورة عدم جدوى مشاركة عيسى ماندي المعاقب، ومن دون شك فإن غياب ماندي سيزيد الضغط على الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يعاني سلفا من إمكانية غياب الكثير من لاعبيه بسبب الإصابات في صورة مبولحي، سوداني عبيد وغيرهم.

‎تلقى بعض النقد بسبب تراجع مستواه

‎بعيدا عن لقاء الطوغو مازال الدولي الجزائري عيسى ماندي يبحث عن معالمه المفقودة في ريال بيتيس، ماندي قدم مستويات باهرة بداية الموسم لكن مستواه بدأ يتراجع في الأسابيع الأخيرة وقدم مستوى متذبذبا، تراجع مستوى ماندي امتد للقاء سلتا فيغو الذي جرى سهرة الأحد، حيث تلقى الدفاع ثلاثة أهداف كاملة وهو عدد كبير لا يمكن تحمله، الجزائري بدأ يتلقى بعض النقد رفقة زملائه في الخط الخلفي وبات مطالبا بتفادي هذه الأخطاء قبل فوات الأوان، حيث تراجع ترتيب ريال بيتيس كثيرا وهو الذي احتل الموسم الماضي الصف الخامس.

‎بلماضي كان يراهن عليه في مباراة الطوغو

‎نظرا ربما للطريقة التي سينتهجها الناخب الوطني جمال بلماضي في لقاء الطوغو المقبل، وهي الخطة الحذرة من مدرب الخضر، الذي لا يريد الانهزام في هذه الخرجة المحفوفة بالمخاطر، ما يجعل فرضية تواجد ماندي في التشكيلة الأساسية لهذه المقابلة جد وارد، لكن غياب مدافع بيتيس بسبب العقوبة سيورط من دون شك مدرب المنتخب الجزائري، الذي سيبحث عن البدائل بسرعة قبل موعد المباراة.

‎عودة عطال جاءت في وقتها لكن..!

‎من حسن حظ المدرب جمال بلماضي أن عودة مدافعه الأيمن يوسف عطال قد جاءت في وقتها، بعدما كان بعيدا في الفترة القصيرة الماضية عن أجواء المنافسة بسبب الإصابة التي تعرض لها خريج مدرسة بارادو، الذي أعجب كثيرا الناخب الوطني بإمكاناته وطريقة لعبه الممزوجة بين النزعة الهجومية والصلابة الدفاعية.

‎وبلماضي قد يستدعي بلخيثر هذه المرة

‎كما أن غياب مدافع نادي بيتيس الإسباني عيسى ماندي عن خرجة الطوغو المقبلة، قد تفتح الأبواب على مصراعيها في وجه المدافع الأيمن بلخيثر الذي من دون أدنى شك، قد يكون حلا آخر لبلماضي من أجل تحصين الجهة اليمنى من الخط الخلفي للمنتخب الوطني الأول في مواجهته المقبلة أمام منتخب الطوغو.

‎محمد دحوي

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