‎مبولحي يغيب عن لقاء اليوم ضد الهلال :

‎أعلنت الصحافة السعودية يوم أمس الغياب الرسمي لحارس المنتخب الوطني ونادي الاتفاق رايس وهاب مبولحي عن لقاء اليوم ضد الهلال في الدوري، ولم يسافر مبولحي للرياض من أجل هذا اللقاء وهذا بسبب الإصابة التي تلاحقه، ويعاني مبولحي من آلام في الركبة كانت سببا في غيابه عن اللقاء الماضي ضد الفيصلي أيضا، الرايس خضع لبرنامج علاجي مكثف وسافر بسببه لدبي الإماراتية لبضعة أيام لكنه لم يجد نفعا من أجل تجهيزه للقاء الهلال عشية اليوم .

‎فرصه في اللحاق بلقاء الطوغو كبيرة

‎رغم غيابه عن لقاء اليوم ضد الهلال إلا أن فرص مبولحي في اللحاق بلقاء الطوغو المقبل في تصفيات الكان كبيرة، الإعلام السعودي قال أن مبولحي استأنف التدريبات بشكل عادي وتدرب يوم أمس وغيابه عن لقاء اليوم كان فقط كإجراء احترازي، مبولحي سيكون أمامه أيضا أيام أخرى للرفع من وضعه البدني، حيث أجمع الإعلام المقرب من الاتفاق أن مبولحي سيشارك في لقاء النصر نهاية الأسبوع الحالي وفي حال فعل ذلك فإنه سيكون مؤشر نهائي على شفائه الكامل من الإصابة، ويعاني بلماضي من صداع كبير بسبب إصابات لاعبيه ومبولحي من أهمهم دون شك.

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