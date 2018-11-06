‎محرز أحسن لاعب أجنبي في تاريخ ليستر سيتي :

‎كشف موقع 4-4-2 السويسري المختص بشؤون كرة القدم عن أهم اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، من بين هؤلاء تواجد لاعب الخضر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز كونه أحسن لاعب في تاريخ ناديه السابق ليستر سيتي، وتفوق محرز على أسماء كبيرة مثل الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل، الفرنسي نغولو كانتي وأيضا الجمايكي وقائد الفريق ويس مورغان، ويعتبر محرز من بين أساطير ليستر نظرا للمستوى الذي قدمه وخاصة لقيادته نادي ليستر سيتي للتتويج بالدوري الأول في تاريخهم، وتتويجه هو بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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