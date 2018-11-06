‎مدرب بتييس يبعد بودبوز وجماهير النادي تهاجمه :

‎في قرار غريب أبعد مدرب ريال بيتيس الإسباني كيكي سيتين لاعبه الجزائري رياض بودبوز عن لقاء سيلتا فيغو الذي أقيم سهرة السبت، اللقاء انتهى بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلها وهي نتيجة لم ترض الجماهير، وكان غياب بودبوز قرار فني بحت وليس للأمر علاقة بالإصابة، وهو ما أثار جنون الكثيرين من صحفيين وأنصار، ويعيش رياض بداية موسم سيئة سواء بتراجع مستواه وأيضا بسبب علاقته مع إدارة ناديه ومدرب الفريق، حيث لم تعد جيدة بالمرة .

‎سيتين: “الأفضل هم من كانوا فوق أرٍضية الميدان”

‎غضب جماهير ريال بيتيس لم يكن فقط بسبب التعثر على أرض ملعبهم لكن للتصريحات التي قدمها المدرب بعد نهاية اللقاء، حيث صرح هذا الأخير أنه استدعى الأفضل وأدخل الأفضل وأن اللاعبين الآخرين ( بمن فيهم بودبوز ) ليس لهم مكان وحتى لو كانوا فوق أرضية الميدان لم يكن ليقدموا شيئا، وأبعد سيتين إلى جانب بودبوز لاعبين مهمين أيضا وهما إينوي وسيريجو ليون وهم الثلاثي الذي كان يبهر إلى وقت قريب من الآن.

‎رياض لم يعد يملك مكانا وعليه الرحيل في جانفي

‎ما حدث يوم الأحد الماضي لم يعد يترك مجالا للشك أن بودبوز لا يملك مكانا في ناديه الحالي ريال بيتيس، فبعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية هاهو يبتعد حتى عن مقاعد البدلاء، بودبوز وإدارة ناديه اقتربا من فك الشراكة في أوت الماضي لكن لأسباب مختلفة فشلت صفقة انتقاله، لكن جانفي المقبل لا يجب أن يمر من دون أن يكون رياض في نادي آخر، وكان بودبوز قد عبر عن رغبته في العودة لفرنسا مبررا ذلك بعدم قدرته على العيش في إسبانيا حتى أن نادي نيس قدم عرضا كبيرا لضمه لكنه فشل في ذلك أخيرا، نادي نيس وبحسب آخر الأخبار مازال يصر على ضم رياض وسيعود في جانفي على أمل أن ينقذه من الوضع المزري الذي بات يعيش فيه.

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