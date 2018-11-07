أنيلكا مدربًا لناشئي ليل :

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن النجم الدولي السابق بلال أنيلكا سيشرف على تدريب الناشئين بالنادي، لكي ينقل لهم خبرته الطويلة في الملاعب.

ووصفت إدارة النادي في بيان رسمي مسيرة اللاعب بـ”المبهرة”، في الوقت الذي أبدت فيه سعادتها بقدومه.

وأضاف البيان أن صاحب الـ39 عاما، الذي تدرج في صفوف ناشئي باريس سان جيرمان الفرنسي، يتميز بـ”حاسته التهديفية”، علاوة على “سرعته ومهارته” على مدار مسيرته الطويلة في كبرى البطولات.

وتابع “لقد ساهم بموهبته في أكبر أندية أوروبا: “بي إس جي” وآرسنال وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وجوفنتوس، وأيضا مع منتخب فرنسا الذي لعب معه 69 مباراة دولية”.

كما أبرز النادي الفرصة التي ستكون أمام اللاعبين الشباب لاستقبال نصائح من شخص “أثرى كرة القدم بخبراته وبموهبته”.

وكان أنيلكا، المولود في إحدى ضواحي باريس، مثار جدل دائم عندما كان لاعبا، بسبب سلوكه داخل الملعب الذي كان يبدو للبعض بأنه لا مبالاة، هذا بالإضافة لتصريحاته المثيرة وشخصيته الصعبة والانطوائية.

وعلى مدار مسيرته الطويلة مع “لو بلو” سجل أنيلكا 14 هدفا، كما أنه توج معه ببطولتي الأمم الأوروبية “يورو 2000” في بلجيكا وهولندا، وكأس العالم للقارات في 2001.