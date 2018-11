FILE PHOTO: FIFA President Gianni Infantino gestures after a meeting of the FIFA Council at the FIFA headquarters in Zurich, Switzerland October 14, 2016. To match Special Report SOCCER-FILES/FAIRPLAY REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

إنفانتينو يبرر عدم استبعاد السيتي وسان جيرمان من البطولات الأوروبية : شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أنشطة غير قانونية في الفيفا. ورفض إنفانتينو، اليوم الأربعاء، خلال تواجده بمدينة زيوريخ السويسرية، بشكل قاطع جميع المزاعم الخاصة بالتعامل غير اللائق على خلفية اتهامات أطلقتها مجلة (دير شبيغل) الألمانية. وأضاف إنفانتينو “حينما يتعلق الأمر بالفيفا، فإنه لا توجد أنشطة غير قانونية، ولم يختف أي فرانك واحد”. ونقلا عن وثائق داخلية سربها مؤخرا موقع التسريبات المتعلقة بكرة القدم (فوتبول ليكس)، ذكرت (دير شبيغل) وبعض وسائل الإعلام الأخرى أن إنفانتينو ساعد في التوصل لتسويات مالية مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف خلال فترة عمله كأمين عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عام 2014. وقالت المجلة الألمانية إن البيانات المسربة أظهرت قيام إنفانتينو بتقديم تعديلات على التوجهات المنقحة للجنة الأخلاقيات المستقلة، وذلك عقب انتخابه رئيسا لفيفا عام 2016. وتحدث إنفانتينو عن مفاوضاته مع مسؤولي الناديين عام 2014 قائلا “لا يوجد شيء أشعر بالخجل منه”، مشيرا إلى أن هذا النوع من التفاوض كان في مصلحة اليويفا. وأوضح رئيس فيفا “أردنا الحفاظ على تنافسية الأندية وعدم استبعادها”، مضيفا أن هذا هو الحال أيضا بالنسبة لجميع حالات اللعب المالي النظيف الثلاثين الأخرى، وليس فقط بالنسبة لفريقي سان جيرمان ومانشستر سيتي. وصف إنفانتينو التواصل المثير للجدل مع فاسيليوس سكوريس رئيس لجنة الأخلاقيات القضائية المستقلة، فيما يتعلق بتقديم رئيس فيفا اقتراحات بشأن مدونة الأخلاقيات الجديدة بأنها عملية عادية، حيث قال “لا أرى أي شيء غير عادي هناك”. وفيما يتعلق بمسألة إزالة كلمة “فساد” كجريمة في أحدث نسخة من مدونة أخلاقيات فيفا، قال إنفانتينو إنه سيسعى لإلغاء هذا الاقتراح في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي القادم المقرر عقده في ميامي الأمريكية في مارس المقبل. وأتم إنفانتينو “سأقدم الاقتراح لإرسال إشارة واضحة”. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط