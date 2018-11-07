إنفانتينو يقرر حضور إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء أنه سيوجد في ملعب (المونومنتال) يوم 24 نوفمبر الجاري، لحضور إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين التقليديين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وخلال مقابلة له في مدينة زيورخ، أكد المسؤول الأول عن اللعبة في العالم حضوره للعاصمة بوينوس آيرس لمشاهدة المباراة الختامية في البطولة الأكبر داخل القارة اللاتينية، والتي تحتضن للمرة الأولى في تاريخها قطبي الكرة في الأرجنتين.

وقال في هذا الصدد “سأحضر النهائي، في مواجهة الإياب. ستكون مباراة رائعة”.

وحول الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها الاتحاد الدولي لـ”توعية” الجماهير لتفادي أي مشاكل تنتج داخل الملعب، أكد “كرة القدم للجماهير. الكونميبول سيقيم النهائي المقبل في ملعب محايد. إنه قرار صائب. ولكن الفيفا يجب أن يستثمر في التوعية والحذر. واجهنا مشاكل عنف في أوروبا، وهذا أكسبنا الخبرات، واتخاذ إجراءات محددة. كرة القدم عبارة عن احتفالية، وليست دراما”.

يذكر أن مواجهة الذهاب ستقام يوم السبت القادم على ملعب (لا بومبونيرا) معقل بوكا، بينما ستقام العودة بعدها بأسبوعين على ملعب (المونومنتال) معقل ريفر.

وكان الاتحاد الأرجنتيني، بالاتفاق مع الأندية، قرر حضور جماهير الفريق صاحب الملعب فقط في مباريات الدوري بسبب أعمال الشغب، وهو ما سينطبق على مواجهتي النهائي.