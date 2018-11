الرئيس السابق للسيتي: دوري السوبر الأوروبي تطور طبيعي

during the Sport Industry Breakfast Club at BT Centre on November 7, 2018 in London, England.

قال غاري كوك، الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، إن تدشين دوري سوبر أوروبي لكرة القدم، سيكون "تطورا طبيعيا"، وربما يصبح أمرا حتميا. وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، وكونسورتيوم التعاون الاستقصائي الأوروبي، وهي شبكة من وسائل إعلام دولية، الأسبوع الماضي، أن الحديث عاد عن خطط، لإقامة دوري سوبر أوروبي، يضم أندية مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد. وقد عبرت رابطة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل 25 بطولة محلية، منها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الألماني، ودوري الدرجة الأولى الإسباني، عن "معارضتها الشديدة"، أمس الثلاثاء، لأي خطط من هذا القبيل. وقال كوك للصحفيين، عقب مشاركته في حدث بلندن، يتعلق بصناعة الرياضة، إن جميع قطاعات الصناعة تطورت. وأوضح كوك الذي عمل في مانشستر سيتي، خلال الفترة من 2008 إلى 2011 "أعتقد أننا نشاهد تطورا طبيعيا… تأسست صناعة السوبر ماركت على أساس تجميع بائع الخضار والجزار والخباز، تحت سقف واحد، لخلق كيان واحد كبير الحجم". وأضاف كوك، الذي يعمل حاليا كرئيس تنفيذي لشركة غيفينيتي للألعاب الإلكترونية "أعتقد أنه سيكون هناك دوما، طلب على مشاهدة هذا المستوى الرفيع والمميز للغاية، في جميع مناحي الحياة.. الطلب سيكون كبيرا للغاية عند هذا المستوى". وأردف "إذا كانت كرة القدم ستمضي في طريق التطور، فسيكون من المنطقي أن يتم تشكيل كيان قابل للتسويق، يضم أفضل 16 ناديا في أوروبا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي إضافي".

