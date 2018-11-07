العضو المستقيل من مكتب الرابطة بلقيدوم يثور على ملال ويفضح الرابطة :

ثار العضو السابق في مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم، فاروق بلقيدوم حول نية ورغبة رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال في جمع رؤساء الأندية الجزائرية من أجل سحب البساط من تحت أقدام الرئيس الجديد للرابطة عبد الكريم مدوار، بسبب تأجيل هذا الأخير لمباراة الكناري فقط، وهو ما اعتبره بمثابة المبالغة والأنانية من رئيس الشبيبة القبائلية.

بلقيدوم أكد أن المشاورات نهارا والقرارات تتخذ ليلا

لم يخف العضو المستقيل من مكتب الرابطة بلقيدوم أن المشاورات بين أعضاء المكتب تكون في الفترة الصباحية غير أن القرارات الصحيحة تتخذ ليلا، كيف ذلك ولماذا؟، لم يجد لذلك بلقيدوم تفسيرا ما جعله يتأكد بأن القرارات تتخذ بعيدا عن مكتب الرابطة وليس كما هو معمول به قانونيا.

منح صورة غير لائقة على ما يدور في أروقة الرابطة

ما صرح به بلقيدوم دليل قاطع على أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل أروقة الرابطة الوطنية لكرة القدم، سواء من حيث القرارات التي تتخذ، أو من حيث تدخل أيادي وأطراف خارجية في توجيه المكتب، وهو ما لا يخدم على الإطلاق مصلحة البطولة الوطنية المحترفة بشكل خاص وكرة القدم الجزائرية بشكل عام.

بلقيدوم: “أين كان ملال في قضية السياربي، الحراش والقبة”

من خلال وصفه لرئيس الشبيبة القبائلية أين لمح لأنانية الشريف ملال الذي لم يبد أية ردة فعل في قضية معاقبة الأندية العاصمية الثلاثة اتحاد الحراش، شباب بلوزداد ورائد القبة حين قال: “أستغرب موقف ملال في قضية الأندية التي كانت لديها مشاكل مع الرابطة، في شاكلة الحراش، القبة وبلوزداد، واليوم هو يريد جمع رؤساء الأندية المحترفة من أجل سحب البساط من تحت أقدام مدوار، لأنه بكل بساطة أجل مباراة فريقه بـ24 ساعة فقط”.

“كنا نعمل في وضح النهار لكن القرارات تتخذ ليلا”

تصريحات بلقيدوم الخطيرة والتي تداولتها العديد من وسائل الإعلام كشفت ما يحدث داخل أروقة الرابطة، خاصة من حيث كيفية اتخاذ القرارات الحاسمة، حيث أكد في تصريحاته يقول: ” كنا نعمل في وضح النهار، ونخرج بقرارات فيما بيننا، لكن كل شيء يتغير ليلا، وهناك تصدر قرارات ليست تلك التي تحدثنا عنها أو اتفقنا عليها، وبهذه الطريقة أعتقد بأنه لا جدوى من وجودي أنا شخصيا ضمن مكتب الرابطة مادام أني أسمع بالقرارات، كما يسمعها أي شخص آخر”.

مرتبط