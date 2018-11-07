الفيفا يهدد كبار أوروبا بسبب دوري السوبر :

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحذيرًا شديد اللهجة للأندية، التي تفكر في إنشاء دوري منفصل عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطلق عليه “دوري السوبر الأوروبي”.

وذكرت تقارير صحفية الأسبوع الماضي أن 16 ناديًا أوروبيًا بارزا طلب منها التوقيع على إعلان نوايا قبل نهاية الشهر الجاري، للانضمام إلى ما يمكن أن يكون دوري خاص بداية من عام 2021.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “الفيفا سيعاقب اللاعبين في أندية مثل برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ إذا شاركوا في بطولات بعيدة عن الاتحادات الأهلية”.

وأضاف: “إما أن تشارك في كل البطولات أو تخرج من كل البطولات بما في ذلك كأس العالم 2022”.

وتابع: “لا يمكن أن تكون بقدم مشارك، وقدم أخرى غير مشارك في البطولات الدولية”.

إنفانتينو أكد أن كأس العالم للأندية هو الحل الوحيد إذا أرادت الأندية التفكير في بطولات جديدة.

وواصل: “ستقوم فرقة عمل تابعة للفيفا بتقييم تطوير المسابقات”، مشيرا إلى توقعه بصدور قرار جديد في مارس المقبل على هامش اجتماع الفيفا في ميامي.

ووفقا للتقرير فإن “دوري السوبر” يتضمن 11 ناديًا مؤسسًا لا يمكن هبوطهم وهم: ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان وجوفنتوس وميلان وبايرن ميونخ.