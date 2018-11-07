بلفوضيل يواجه ليون في لقاء خاص :

ينتقل اليوم نادي هوفنهايم الألماني إلى فرنسا والضبط إلى ليون من اجل مواجهة صاحب الأرض والجمهور ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من رابطة أبطال أوروبا وهو اللقاء الذي سيكون بطعم خاص للدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل الذي سيعود إلى المدينة التي تكون فيها والنادي الذي فتح له أبواب التألق، أمام من الجانب الفني فغياب اللاعب عن لقاء البطولة الأخيرة قد يشفع له التواجد في التشكيلة كأساسي اليوم ولو أن هجوم هوفنهايم ضرب بقوة والمدرب سيجدد الثقة في التشكيلة التي فازت، خاصة وأن المنافس قوي وفرض عليهم التعادل في ألمانيا، كما أن هوفنهايم لا يزال يبحث عن فوز في رابطة الأبطال بعد خسارة وتعادلين.

ب-ب

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