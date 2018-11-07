بولاية يصاب في الكاحل :

يبدو أن الإصابات ستواصل مطاردة لاعبي المنتخب الوطني أياما فقط قبل مواجهة منتخب الطوغو لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019 وبعد كل من مبولحي وسوداني جاء الدور هذه المرة على متوسط ميدان نادي ماتز الفرنسي فريد بولاية الذي تعرض لإصابة قوية أول أمس في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي أوكسير واضطر إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة 63 بعد التواء في كاحل قدمه اليسرى، على أن يتم في الساعات القادمة إخضاع اللاعب إلى كشوفات معمقة لمعرفة طبيعة الإصابة وإن كانت ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة أم لا.

مرشح للتواجد في قائمة لقاء الطوغو

بعد أن كان متواجدا في أول قائمة للناخب بلماضي بمناسبة لقاء غامبيا قبل أن يبعد عن لقاءي البنين، كان بولاية يأمل في استعادة مكانته في القائمة المعنية بمواجهة الطوغو في الثامن عشر من الشهر الجاري، بعد أن استعاد مستواه الكبير وكذلك رغبة الناخب الوطني في إحداث بعض التغييرات على حساباته في وسط الميدان الهجومي وبولاية واحد من المرشحين بقوة للاعتماد عليه، إلا أن الإصابة ستحرمه من التواجد مع الخضر مجددا.

ب-ب

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