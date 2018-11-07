تواجد مبولحي لم يجنّب الاتفاق خسارة كبيرة :

قرر الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي مرافقة فريقه في خرجته التي قادته أمس لمواجهة نادي الهلال لحساب لقاء مؤخر عن الجولة الخامسة رغم أنه غير معني بالمواجهة بداعي الإصابة التي يعاني منها وذلك من أجل تحفيز زملائه للعودة بنتيجة إيجابية، غير أن هذا لم يكن كافيا بالمرة وانقاد الاتفاق لخسارة قاسية قوامها رباعية مقابل هدف وهي ثاني خسارة على التوالي وبنتيجة عريضة، حيث تلقت شباك الفريق في اللقاءين اللذين غابا عنهما مبولحي تسعة أهداف كاملة.

عودته منتظرة الأحد القادم

كشفت مواقع مقربة من نادي الاتفاق أن الحارس الجزائري سيواصل التدريبات ليكون جاهزا للقاء الجولة القادمة والتي سيواجه فيها نادي النصر والمقررة يوم الأحد القادم وهو آخر لقاء قبل فترة التوقف الدولي والتحاقه بتربص المنتخب الوطني، فمبولحي كان بالإمكان الاعتماد عليه أمس، إلا أن المدرب رفض المجازفة به وفضل إراحته مجددا على أن يكون في كامل الجاهزية الأسبوع القادم وهو ما سيريح الناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان يراقب حالته بتخوف كبير.

ب-ب

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