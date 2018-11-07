رئيس إمبولي: “بن ناصر قدّم الإضافة ومن الصعب الاحتفاظ به”

عاد المدير العام لنادي إمبولي الإيطالي أندريا بوتي للحديث عن الاهتمام الكبير من عدة أندية بخدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وذلك في تصريح لشبكة سكاي سبور، معتبرا أن بن ناصر استقدم من أجل تقديم الإضافة للفريق ونجح في ذلك وهو يقدم في مستوى جيد يجعل من الاحتفاظ به صعبا جدا وقال أيضا: “بن ناصر لاعب استقدمناه الموسم الماضي لأننا ننتظر منه تقديم الكثير للفريق على المدى الطويل، وسياسة الفريق تعتمد على اللاعبين الشبان وتطويرهم لكن من الصعب جدا الاحتفاظ بهم ومع ذلك نحاول بطريقتنا”، للتذكير فلاعب آرسنال السابق يعتبر واحدا من اللاعبين الأساسيين في الفريق وشارك في معظم اللقاءات هذا الموسم بأداء كبير جدا جعل منه محل اهتمام الإعلام الإيطالي وبعض الأندية الكبيرة التي قد تطلبه في الشتاء إن واصل الظهور بهذا المستوى الكبير.

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