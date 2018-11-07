زعيم ينقلب على مدوار وزطشي ويتهمهما بجهل القوانين :

بعدما كان قد أعلن عن موقفه الثابت في قضية ما كان يحاك لمدوار في الخفاء من قبل رئيس شبيبة القبائل، الذي هدده بجمع توقيعات الرؤساء لسحب البساط من تحت أقدام رئيس الرابطة مدوار، عاد رئيس اتحاد عنابة زعيم ليتهجم على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي وأيضا رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار بسبب قضية المهلة التي حدداها له من أجل تسديد ديون الاتحاد والتي تقلصت من ستة أشهر لـ15 يوما فقط.

زعيم: “زطشي ومدوار يجهلان قوانين كرة القدم”

عاد في تصريحات مختلفة رئيس اتحاد عنابة لانتقاد الثنائي خير الدين زطشي وعبد الكريم مدوار بسبب جهلهما حسبه لقوانين كرة القدم، خاصة من حيث تأجيل لقاءات البطولة، وهو الخطأ الذي سقطت فيه لجنة التنظيم خلال الأيام القليلة الماضية حين قال: ” لقد استغربت كثيرا كيف يتم تأجيل جولة كاملة قبل موعد المباريات بأقل من 72 ساعة فقط، وهو ما لا يتوافق وقوانين اللعبة، وهو أيضا ما يجهله مدوار وزطشي اللذين وقعا في المحظور خلال الأسبوعين الماضيين”.

“لا يمكنني الجلوس مع أشخاص يغيرون موقفهم كل 5 دقائق”

واصل رئيس اتحاد عنابة تهجمه على الثنائي زطشي ومدوار اللذين وصفهما بعدم الثبات على موقف واحد وكلمة واحدة حين صرح يقول في هذا المجال: ” لا يمكنني الجلوس والاجتماع مع أشخاص لا يمكنهم الوقوف على كلمة واحدة ويغيرون موقفهم كل 5 دقائق، لقد جلست إليهما من قبل، واتفقت معهما على جدول وبرنامج جديد فيما يخص قضية الديون وكل الأمور كانت في محلها، لكنهما سرعان ما انقلبا على كلمتهما في ظرف وجيز جدا”.

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