غاتوزو يرفض المجازفة بهيغواين أمام بيتيس :

أعلن جينارو غاتوزو، مدرب ميلان، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ريال بيتيس، مساء غدٍ الخميس، بالجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وخرج الأرجنتيني غونزالو هيغواين، من القائمة بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام أودينيزي بـ”السيري آ”، واضطر لمغادرة المباراة في الدقيقة (35)؛ بسبب كدمة قوية في الظهر.

وينضم هيغواين، لقائمة غيابات الفريق اللومباردي التي تضم أيضًا مواطنه لوكاس بيليا، والثنائي الإيطالي جياكومو بونافينتورا، وماتيا كالدارا للإصابة، بالإضافة للإسباني صامويل كاستييخو الموقوف.

ورفض غاتوزو، المجازفة باللاعب وفضَّل منحه راحة للشفاء تمامًا من إصابته قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد، أمام جوفنتوس، صاحب الصدارة، في “ديربي” إيطاليا على ملعب “سان سيرو”.

كانت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالجولة الثالثة في إيطاليا انتهت بتفوق الفريق الأندلسي (1-2)، ولهذا سيسعى ميلان لرد اعتباره وتحقيق الانتصار على ملعب (بينيتو فيامارين)، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة.

ويمتلك بيتيس 7 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، ويليه ميلان مباشرة في المركز الثاني بـ6 نقاط، مقابل 4 نقاط لأوليمبياكوس اليوناني، الذي سيستقبل إف91 دوديلانج اللوكسمبورغي (بدون نقاط).

وجاءت القائمة الكاملة لميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا، جانلويجي دوناروما، أنطونيو دوناروما.

الدفاع: إغنازيو أباتي، ماتيو موساكيو، دييغو لاكسالت، ريكاردو رودريغيز، كريستيان زاباتا، أليسيو رومانولي.

الوسط: تيموي باكايوكو، أندريا بيرتولاتشي، فرانك كيسي، خوسيه ماوري، ريكاردو مونتوليفو.

الهجوم: خوسيه خواكين فرنانديز ‘سوسو’، فابيان بوريني، هاكان هاكان تشالهان أوغلو، باتريك كوتروني، ألين هاليلوفيتش.