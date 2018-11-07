غلام يغيب عن قمّة “بي.أس.جي” :

قرر مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعفاء لاعبه الجزائري والمدافع الأيسر للفريق فوزي غلام من اللقاء الذي لعب سهرة أمس في رابطة أبطال أوروبا أمام نادي باريس سان جيرمان، حيث غاب اسمه عن قائمة اللقاء وهو الذي كان يأمل في التواجد على الأقل في كرسي البدلاء عله يظفر بفرصة للعب والعودة إلى المنافسة التي غاب عنها لأكثر من عام كامل، فغلام الذي تواجد في قائمة اللقاء الماضي يبدو أن رؤيته في الملاعب لا تزال مستبعدة وربما بعد فترة التوقف الدولي سيمنح له أنشيلوتي دقائق لعب أمام منافس ضعيف، بالمقابل لغلام فقد سجل الجزائري الآخر آدم وناس تواجده في قائمة لقاء “بي.أس.جي” بعد أن تعافى نهائيا من الإصابة التي عانى منها.

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